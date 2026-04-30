"Con ganas de que llegue ese día": María José Quintanilla anuncia su primer concierto en el Movistar Arena

30 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Con más de dos décadas de trayectoria musical, María José Quintanilla anunció uno de sus más importantes desafíos: su primer Movistar Arena.

El anuncio de la cantante estuvo lleno de simbolismo, puesto que semanas atrás subió un registro donde le comentaba un "secreto" a su madre, con el que se empezaron a crear diversas teorías.

Con toda la expectación puesta, ahora Cote decidió que ya era tiempo para revelar el misterio.

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El primer Movistar Arena de Cote Quintanilla

A través de su cuenta de Instagram, Cote anunció "La Quintanilla en vivo", concierto que realizará el domingo 4 de octubre en el Movistar Arena.

"Parientes, ¡sí se puede! Ustedes muchísimas veces me escribieron y dijeron que teníamos que soñar en grande y querían un Movistar", comenzó escribiendo la cantante.

"Llegó nuestro momento, un concierto lindo, grande, que recorrerá toda nuestra historia. No falten, ahí quiero ver a todos los que siempre han creído en este camino, ya que jamás se podría haber recorrido sin ustedes. Estoy emocionada, ansiosa y con ganas de que llegue ese día", cerró.

María José Quintanilla promete que este primer Movistar Arena será una instancia para efectuar un recorrido de su historia musical, acompañada de toda su comunidad.

Las entradas estarán disponibles a partir de las 12:00 horas del martes 5 de mayo, a través del sistema Punto Ticket, con la preventa exclusiva para usuarios con tarjetas de BancoEstado con descuento del 20%.

Mientras que la venta general partirá también al mediodía, pero del miércoles 6 de mayo.

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