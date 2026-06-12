La trataron de "loca": Marité Matus responde a críticas por no ir personalmente a la audiencia de divorcio

12 jun. 2026 - 14:00 hrs.

Marité Matus informó a sus seguidores que recobró el control de sus redes sociales luego de sufrir un hackeo. Esto ocurre después de una serie de críticas que recibió por no presentarse personalmente a la más reciente audiencia de su divorcio con Camilo Huerta.

La influencer publicó imágenes de su viaje a Argentina, país en el que se encontraba al momento de la sesión, en un post donde varios internautas comentaron en su contra.

Respuestas de Marité Matus a críticas

Según un reporte de Página 7, un seguidor escribió un fuerte comentario contra Marité Matus, al comparar su ausencia de la sesión de divorcio con las acciones de su ex, quien abandonó temporalmente el encierro en el que participa para asistir al trámite.

"El Huerta la dejó locaaa", expresó el usuario. "¿Loca? Estoy súper cuerda. Esa es la imagen que él instaló de mí para justificarse. Eso hacen los narcisistas. Igualmente, prefiero ser catalogada de ‘loca’ que infiel, cafiche y estafadora", escribió la influencer en reacción.

"Pero Marité, ¿cómo no vas? Era tu oportunidad de terminar con esto de una vez y presentar tus pruebas", preguntó otra usuaria.

"Sí me presenté al juicio vía Zoom. Presenté un certificado porque no iba a exponerme al show mediático. La audiencia se reprogramó porque mi abogado no pudo viajar a Chile y tuve que cambiar de abogado. Eso es todo, nadie se está escondiendo, jajajaj", contestó.

Instagram @mariteematus

En un comentario diferente se lee la reacción de Matus a otra crítica: "¿Tú crees que a mí me importa tu opinión? ¿Qué show comencé yo? Solo me defendí de un mitómano. Mi conciencia está tranquila. ¡Yo no estafé ni engañé a nadie!".

Hackeo al Instagram de Marité

Luego de esta seguidilla de comentarios, Marité Matus advirtió en sus historias sobre el hackeo a sus cuentas. "Acabo de recuperar mi Instagram, pero también hackearon mi WhatsApp. Si reciben mensajes extraños o alguien les pide dinero, códigos o cualquier cosa en mi nombre, no soy yo (a mis contactos). Gracias", escribió.

Sin embargo, horas después continuó con sus habituales publicaciones. En una de ellas se la ve ya en Chile, compartiendo con su hijo Emiliano. En otra, se la vio comer los alfajores que compró para una amiga.

Instagram @mariteematus

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