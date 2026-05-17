Marité Matus deslumbra con prenda Fendi: Este es el look con el que reafirma su "amor propio"

17 may. 2026 - 19:00 hrs.

"Eligiéndome todos los días con amor propio, disciplina y una mente enfocada en todo lo que merezco", fue el profundo mensaje que compartió recientemente Marité Matus con sus seguidores.

La influencer publicó esta reflexión en su cuenta de Instagram, junto a varias fotos que se tomó en distintos momentos de su día a día. Entre todas, destacó una imagen en la que luce una prenda de la marca Fendi que rápidamente llamó la atención.

Marité Matus con prenda Fendi

En la selfie que se tomó en un espejo, la exesposa de Arturo Vidal luce un corsé nude cubierto de encaje negro junto a un elegante sobretodo negro con puños estampados con el monograma de Fendi y jeans celestes.

Instagram @mariteematus

Su atuendo estilo ejecutivo y chic lo complementó con una jockey tipo boina negra y gafas de marco grueso. Su cabello suelto en ondas desenfadadas y un maquillaje suave resaltado por labios rosados terminaron el look.

Matus encantó a los seguidores con sus outfits, al punto que uno de ellos le "propuso" matrimonio. "Dale una oportunidad a tu corazón, casémonos. Yo trabajo, por si acaso, jaja. Todo me lo compro yo", escribió el internauta, quien obtuvo de la influencer varios emojis de risas.

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