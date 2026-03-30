"Viene en camino una nueva vida": El cantante Luis Pedraza anuncia que espera a su tercer hijo

30 mar. 2026 - 16:10 hrs.

Luis Pedraza compartió con sus seguidores una noticia que lo tiene emocionado y feliz, el pronto nacimiento de su tercer hijo, el primero con su actual pareja, Pilar Andriola.

"Es un regalo. Un recordatorio de que Dios siempre sorprende y que sus tiempos son perfectos", dijo en un post de Instagram sobre la llegada del nuevo miembro de la familia.

El cantante ya es papá de Luis y Alonso, fruto de su matrimonio de 15 años con su exesposa Lobelin Freeman.

El mensaje de Luis Pedraza por la llegada de su tercer hijo

"Nuestra familia crece. Viene en camino una nueva vida que ya nos está enseñando a amar más profundo, a confiar más y a valorar cada instante", expresó "Toco Toco" en su publicación, donde posa con la mujer a la que considera un gran apoyo en su vida.

Instagram @luispedrazaoficial

"Gracias a mi amada Pilar, que como su nombre lo dice, ha sido pilar. Ha aprendido a amar a mis hijos bellos con el corazón abierto y ellos también a ella. Eso no se fuerza, no se impone. Eso es gracia", escribió.

"Hoy nuestra familia no solo crece en número, crece en amor. Creo en el amor de Dios en nosotros. Creo en los procesos", resaltó.

El artista también envió un agradecimiento a sus padres y quienes lo ayudaron a decorar la fiesta con la que celebró el embarazo de su pareja.

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