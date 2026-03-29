"Fue inesperado y violento": Américo revela muerte de importante ser querido y comparte sentida reflexión

29 mar. 2026 - 10:49 hrs.

El cantante nacional Américo utilizó sus redes sociales para compartir una lamentable noticia que lo mantiene bajo una profunda tristeza.

A través de su cuenta de Instagram, dio a conocer la muerte de un importante ser querido.

El intérprete de "Traicionera" informó sobre la triste partida de uno de sus amigos y aprovechó de dejar una reflexión y expresar su dolor.

Instagram @americooficial

Américo comparte emotivo mensaje tras muerte de amigo

"Partió de este mundo un joven amigo, de manera muy inesperada y violenta, muy querido y amado por la familia… Y eso, aparte de doloroso, te remueve por completo", inició el extenso mensaje.

Sumado a esto, Américo indicó que "hoy es un día triste, para pensar, reflexionar, reforzar ideas y decisiones. Entender y abrazar la fragilidad de la vida y la fuerza de la muerte".

"Y, por supuesto, abrazar a aquellos que amas y quieres con todas tus fuerzas y decirles, sin detenerte, todos tus sentimientos", agregó el artista.

Para cerrar, el cantante nacional decidió entregar unas sentidas palabras a su amigo, donde expresó que espera que sea libre.

"Donde quiera que estés amigo, cuida de los tuyos, y sé libre porque aquí te quedas guardado en los corazones de todos aquellos que tuvieron la bendición y alegría de conocerte", cerró Américo, sin entregar el nombre de su fallecido amigo.

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