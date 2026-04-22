"Para toda la eternidad": La emotiva y tierna promesa de Emilia Dides a su hija Mía

22 abr. 2026 - 13:30 hrs.

El viernes 30 de enero quedará marcado para siempre en la vida de Emilia Dides, ya que ese día dio a luz a su hija Mía Ignacia, quien es fruto de su relación con Sammis Reyes.

Desde aquel día, Mía se convirtió en la prioridad de sus padres, quienes no tuvieron un día libre y siguieron laburando para entregar lo mejor a su hija de aquí en adelante.

Por lo mismo, Emilia se dio un tiempo en redes sociales para agradecer a su hija por un gesto que ella considera muy importante y que cambió su vida para siempre.

El agradecimiento de Emilia Dides para su hija

La ex Miss Universo Chile subió una fotografía en la que se puede ver a la pequeña Mía recostada, descansando, sobre el pecho de su madre, mientras mantiene su manito empuñada, lo que según Emilia significa que tiene hambre.

Sin embargo, lo importante de esta postal es el agradecimiento y promesa que realiza la reina de belleza a su propia hija: "Gracias por elegirme, Mía. Estaré contigo para toda la eternidad".

Con esta frase, Emilia deja en claro que el lazo madre e hija es algo para siempre y, al ser su primogénita, tendrá siempre un vínculo muy especial con la niña.

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