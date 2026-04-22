Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

'Para toda la eternidad': La emotiva y tierna promesa de Emilia Dides a su hija Mía Instagram

"Para toda la eternidad": La emotiva y tierna promesa de Emilia Dides a su hija Mía

  • Por Matías Rivera

El viernes 30 de enero quedará marcado para siempre en la vida de Emilia Dides, ya que ese día dio a luz a su hija Mía Ignacia, quien es fruto de su relación con Sammis Reyes. 

Desde aquel día, Mía se convirtió en la prioridad de sus padres, quienes no tuvieron un día libre y siguieron laburando para entregar lo mejor a su hija de aquí en adelante. 

Lo más visto de Entretenimiento

Por lo mismo, Emilia se dio un tiempo en redes sociales para agradecer a su hija por un gesto que ella considera muy importante y que cambió su vida para siempre. 

El agradecimiento de Emilia Dides para su hija

La ex Miss Universo Chile subió una fotografía en la que se puede ver a la pequeña Mía recostada, descansando, sobre el pecho de su madre, mientras mantiene su manito empuñada, lo que según Emilia significa que tiene hambre. 

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, lo importante de esta postal es el agradecimiento y promesa que realiza la reina de belleza a su propia hija: "Gracias por elegirme, Mía. Estaré contigo para toda la eternidad". 

Con esta frase, Emilia deja en claro que el lazo madre e hija es algo para siempre y, al ser su primogénita, tendrá siempre un vínculo muy especial con la niña. 

Emilia Dides
Instagram

Todo sobre Emilia Dides

Leer más de

Minuto a minuto