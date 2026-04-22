Hasta anduvo en Metro: Sabrina Sosa viaja con su hijo de seis meses a China y lo muestra con tiernas postales

22 abr. 2026 - 14:10 hrs.

Sabrina Sosa está viviendo un momento que quedará para siempre en su mente y en su corazón, y es que emprendió una viaje a China, pero con la particularidad de que es la primera vez que viaja con su hijo Gio.

El pequeño nació fruto de la relación de la modelo argentina con el futbolista chileno Joaquín Montecinos, en octubre del año pasado, por lo que a sus casi seis meses de edad ya tiene su primer viaje al extranjero.

La noticia la dio a conocer la propia Sabrina a través de una publicación en Instagram donde mencionaba que se iba a China para ser parte del Salón del Automóvil de Beijing, invitada por una marca de vehículos.

Sabrina Sosa viajó a China con su bebé

A través de un video de Instagram, Sabrina mostró cómo fue toda la preparación y lo que necesitaba para este importante aventura que estaba tomando con Gio.

Es en esta misma publicación de hace unos días, Joaquín Montecinos comentó y dijo que es el "primer viaje de mi tesorito; pásenlo increíble, mi amor".

El viaje a China toma un par de días, por lo que la aventura no era fácil, pero durante la madrugada de este miércoles, Sabrina publicó que ya habían llegado a China, siempre con Gio cerca de ella.

Primero subió una fotografía del primer viaje en Metro que hicieron en Shanghái, para luego subir otro video que decía que "llegamos al fin, oficialmente en Beijing".

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