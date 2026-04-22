Reconocido locutor radial se somete a implante capilar y narra su experiencia: "Se ve un poco extraño..."

22 abr. 2026 - 14:50 hrs.

El implante capilar es un procedimiento cada vez más popular entre los hombres, y distintas personalidades del mundo del espectáculo se lo han realizado, siendo en esta oportunidad quien probó suerte el querido locutor radial Víctor Aranda.

Precisamente, este es un procedimiento al que se han sometido famosos como José Antonio Neme, Luis Jara, Coke Hevia, entre otros, por lo que esto ha motivado a muchos hombres a dejar atrás la vergüenza y pasar al quirófano.

En esta ocasión fue Víctor Aranda, también conocido como "DJ Pelo Verde", quien se sometió al implante capilar y así lo explicó.

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"DJ Pelo Verde" se somete a implante capilar

"Se ve un poco extraño; de hecho, ya me han llegado muchos memes por mi interno. Agradezco los memes también, y la pregunta más recurrente que me han hecho es si duele o no duele", partió diciendo Aranda.

Enseguida, Víctor respondió y dijo que "no duele tanto, son solamente los pinchazos de la anestesia al principio, que es lo que más molesta; el resto es como pinchazo de crochet... primero te sacan pelo y después te hacen los hoyitos y pum, te van insertando".

"Lo que sí más molesta es tener que dormir con esta cuestión (almohada cervical) acá, mirando al cielo, como esa sensación de que estái todo el rato pensando", comentó, y agregó que "en general, si ustedes me preguntan, dormir con esta hue... todos los días, es lo más complicado".

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