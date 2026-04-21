"Soy buen paciente": Luis Jara se somete a implante capilar y muestra cómo es el procedimiento

21 abr. 2026 - 09:30 hrs.

Son varios los famosos que han decidido darle lucha a su calvicie, en diferentes grados, con tratamientos capilares. Ahora fue el turno de Luis Jara, quien se sometió a un sofisticado procedimiento capilar.

En concreto, el cantante optó por uno de los tantos tratamientos, en este caso el implante de cabello.

A través de sus redes sociales, el artista nacional compartió con sus seguidores el procedimiento de injerto capilar, una cirugía cada vez más común entre los hombres.

Instagram @luisjaraoficial

Luis Jara mostró los resultados de su cirugía de injerto de cabello

Jara acudió al centro Hair Recovery Chile, ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, para este proceso.

"Gran trabajo de Hair Recovery Chile. Muchas gracias por la atención y a su gran equipo. Ahora un implante capilar está cada día más cerca de ti. Recomendable 100%. Sigan esta cuenta y vive esta experiencia", escribió el artista.

En el video, que acumula más de 500 likes, Jara dijo haberse sorprendido con el procedimiento, dado que estuvo lejos de ser tedioso y doloroso como esperaba que fuera.

"Me porté bien, soy buen paciente", indicó en el registro que mostró todo el tratamiento, desde la evaluación al procedimiento en sí. Ahora queda esperar por el resultado.

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