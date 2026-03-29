El inesperado gesto de Luis Jara con el hijo de Fernando Solabarrieta tras su polémico quiebre

29 mar. 2026 - 18:45 hrs.

El conflicto entre Luis Jara, Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara sigue dando de qué hablar. Ahora, por el llamativo gesto que protagonizó con el hijo menor de los periodistas.

Recordemos que la polémica entre el otrora grupo de amigos surgió por una entrevista que Vergara le concedió a Jara en el programa "Al Piano con Lucho", en 2024 donde habló de su separación con Solabarrieta.

La conversación terminó por quebrar años de amistad entre la familia y el intérprete de "Un golpe de suerte", algo que ha remarcado el periodista deportivo.

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El detalle de Luis Jara con hijo de Solabarrieta

Pese al distanciamiento definitivo entre las figuras públicas, Luis Jara decidió dejar un mensaje en una publicación de Iñaki Solabarrieta, el menor de los Solabarrieta.

Dicho comentario no fue al azar, y es que el cantante y animador de televisión es padrino del joven.

Con todo esto, Jara comentó: "te quiero mucho ahijado y que viva el amor", en el post de Iñaki donde mostró los relajantes y paradisíacos días que pasó durante su viaje a Punta Cana, República Dominicana.

Instagram @inaki_solabarrieta

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