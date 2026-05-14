"Adivinen quién volví": Mon Laferte estrena drástico nuevo look antes de shows en Santiago

14 may. 2026 - 11:55 hrs.

Mon Laferte sorprendió con un nuevo cambio de look en el que deja atrás el rubio platinado característico de la era "Femme Fatale" con el que se presentó en el pasado Festival de Viña del Mar.

En un post donde señaló "adivinen quién volví" [sic], la cantante de "Tu Falta De Querer" mostró en varias fotografías su renovado aspecto que, al momento de esta nota, supera los 307 mil "me gusta" en Instagram.

El drástico cambio de look de Mon Laferte

Lo primero a destacar es el regreso a un tono negro profundo, con el que fue conocida en su exitoso disco "Mon Laferte Vol.1".

Instagram de @monlaferte

Además, decidió cambiar la melena hasta los hombros por un pixie cut y flequillo estilizado con gel que recuerda la iconografía de los años 20.

Instagram de @monlaferte

De hecho, sus seguidores aplaudieron esta renovación de la artista, comparándola con otras grandes del teatro y la música.

"Me encanta. Es demasiado 'Cabaret' y lo amo, eres tan Liza (Minnelli), tan Sally (Bowles), tan (Édith) Piaf, tan drama, tan teatro, tan lágrimas, tan alma. Simplemente me encantas"; "Betty Boop"; y "todos los colores de pelo te quedan lindos", comentaron algunos usuarios de la mencionada red social.

Cabe recordar que Mon Laferte sigue de gira con su tour Femme Fatale, y este 14 y 19 de mayo se presentará en el Movistar Arena, al alero de hits como "My One And Only Love" y "Otra Noche De Llorar".

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