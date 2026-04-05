"Gracias, mi amor": El tierno regalo de Cuco Cerda que emocionó a Daniela Aránguiz

05 abr. 2026 - 18:31 hrs.

Cuco Cerda sorprendió a Daniela Aránguiz con un emotivo regalo en el marco del Domingo de Pascua.

Cabe recordar que la ex chica Mekano mantiene una relación con el ingeniero comercial desde mediados de 2025, la que se ha consolidado con el paso del tiempo.

El tierno regalo de Cuco Cerda a Daniela Aránguiz

En esta especial jornada, Cuco Cerda le obsequió a Daniela Aránguiz una caja con huevos de chocolate, gesto que no pasó desapercibido.

La ex chica Mekano se mostró profundamente emocionada y decidió compartir su reacción a través de un video en su cuenta de Instagram.

"Qué bonito, y un corazoncito de chocolate adentro. Gracias, mi amor", expresó en el registro.

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