"¡No puedo más de emoción!": La alegría de Cote Quintanilla por segundo concierto "sold out" en Movistar Arena
María José Quintanilla está viviendo un gran momento en su carrera, con el lanzamiento de su nuevo disco y la exitosa venta de las entradas para sus conciertos en el Movistar Arena.
La cantante se emocionó hasta las lágrimas días atras con el "sold out" (agotado) de su primer show y la apertura de una nueva fecha. Ahora vuelve a llenarse de alegría al agotar rápidamente las entradas para este segundo concierto.
El segundo "sold out" de Cote Quintanilla
Cote Quintanilla compartió un video en sus historias de Instagram para dar la buena noticia. "Familia, una hora y cuarto nos bastó para hacer mi segundo sold out en el Movistar Arena. Parientes, son todo lo que está bien. Gracias por empujarme en este camino, por hacerme sentir que sí se puede", dijo con evidente alegría.
"Gracias a los que ingresaron a la página y por momentos la dejaron bloqueada. Muchas gracias, tenemos nuestro segundo Movistar Arena a casa llena", agregó la animadora de Mega.
"¡No puedo más de emoción! ¡Hemos trabajado a pulso, con tanto amor y recibir este cariño del público es hermoso, tan potente! ¡Gracias, parientes!", escribió.
Los seguidores de la artista se alegraron por ella, pero también empezaron a pedir otro show adicional. "¿Alguien más quiere el tercer Movistar?"; "Sí, una tercera fecha, yo no alcancé", dijeron algunos de ellos. Las presentaciones de Quintanilla están pautadas para los días 4 y 13 de octubre.
