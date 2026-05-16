La mejor medicina de Angélica Castro: Así entrena para "regalarle salud, fuerza y energía" a su cuerpo

16 may. 2026 - 12:05 hrs.

Angélica Castro goza de un cuerpo saludable y activo que le permite enfrentar cada jornada con energía y una actitud positiva. Para la artista, la clave detrás de ese bienestar está en el entrenamiento constante.

"Hacer ejercicio es regalarle salud, fuerza y energía a tu mente, huesos y corazón", destacó en sus historias de Instagram, donde compartió fragmentos de la rutina que sigue para mantenerse en forma.

Ejercicios "medicinales" de Angélica Castro

En los registros se ve a Angélica Castro trabajar el equilibrio sobre un bosu, un ejercicio que activa el core, mejora la estabilidad y fortalece las piernas. También utiliza máquinas de fuerza, enfocándose en movimientos controlados que refuerzan la musculatura del tren superior.

Instagram @angelicacastro_

Otro de los ejercicios que mostró fue la extensión de piernas en máquina, ideal para activar los cuádriceps y mejorar la movilidad.

"Es importante, con los años, trabajar con carga adaptada para cada uno y movimientos que te ayuden al diario vivir", agregó Castro en sus historias, donde remarcó que entrenar "es el medicamento más económico de tu vida".

Instagram @angelicacastro_

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