La mejor medicina de Angélica Castro: Así entrena para "regalarle salud, fuerza y energía" a su cuerpo
Angélica Castro goza de un cuerpo saludable y activo que le permite enfrentar cada jornada con energía y una actitud positiva. Para la artista, la clave detrás de ese bienestar está en el entrenamiento constante.
"Hacer ejercicio es regalarle salud, fuerza y energía a tu mente, huesos y corazón", destacó en sus historias de Instagram, donde compartió fragmentos de la rutina que sigue para mantenerse en forma.
Ejercicios "medicinales" de Angélica Castro
En los registros se ve a Angélica Castro trabajar el equilibrio sobre un bosu, un ejercicio que activa el core, mejora la estabilidad y fortalece las piernas. También utiliza máquinas de fuerza, enfocándose en movimientos controlados que refuerzan la musculatura del tren superior.
Otro de los ejercicios que mostró fue la extensión de piernas en máquina, ideal para activar los cuádriceps y mejorar la movilidad.
"Es importante, con los años, trabajar con carga adaptada para cada uno y movimientos que te ayuden al diario vivir", agregó Castro en sus historias, donde remarcó que entrenar "es el medicamento más económico de tu vida".
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