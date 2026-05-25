¡Ya está aquí! Celine Reymond revela el nombre de su personaje en la nueva teleserie de Mega
Muchas sorpresas trae la nueva teleserie de Mega y una de ellas se relaciona con la incorporación de la destacada actriz Celine Reymond.
En un reciente video compartido por el área digital del canal, se descifró a un importante integrante del elenco de la nueva producción.
Celine Reymond revela el nombre de su personaje
La actriz nacional de 43 años aterriza en Mega para entregar todo su talento en las pantallas de nuestro canal. Sin embargo, también es conocida por ser una artista que se ha presentado en festivales como South by Southwest (Estados Unidos) y Lollapalooza (Chile).
En el video, se puede ver que la propia actriz revela el nombre de su personaje en la nueva ficción de Mega: Viviana "Vivi".
Destacada actriz se une a Mega
Además de la mencionada Reymond, otra destacada actriz forma parte de la producción de Mega.
Es la actriz Mónica Godoy, quien a sus 49 años personificará a Paloma en su primera teleserie en nuestro canal.
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