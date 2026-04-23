"La pena la tengo en el alma": "Guatón" de Los Atletas de la Risa vuelve a los shows tras muerte de su esposa

23 abr. 2026 - 14:40 hrs.

"Voy de a poquito, este es un proceso", dijo Juan Carlos Donoso, el "Guatón" de Los Atletas de la Risa, sobre el duelo que atraviesa días después de quedar viudo.

Ya se cumplieron dos semanas de la muerte de Myriam Salazar en la ex Posta Central, hospital al que su esposo y su familia acusan de negligencia médica grave.

Sin embargo, el comediante esperó menos de una semana para volver a los escenarios, tal y como lo hubiera querido quien fuera su compañera de vida por 46 años. Así lo declaró en una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), donde describió sus sentimientos en ese primer show.

El regreso del "Guatón" a los escenarios tras muerte de su esposa

"Es difícil hacer humor cuando tienes tanta pena. Mucha gente me dijo que esperara, otros que trabajara. Yo preferí volver altiro. Yo vivo de esto", explicó Juan Carlos Donoso.

"A mi señora le habría gustado que siguiera adelante. Por mí y nuestros hijos", agregó, al recordar que diez años atrás ella tuvo una urgencia médica y aún así le pidió cumplir sus compromisos profesionales. "Nuestra hija mayor la llevó, así es que fui, actué y cuando volví me pasé directo al hospital", recordó.

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"Me costó, en un momento me quebré, pero me tragué la pena. Justo tenía que contar un chiste, no podía llorar", confesó sobre su primera presentación tras enviudar. "Yo voy de a poquito, la pena grande la tengo en el alma, la vivo calladito. Me desahogo solito cuando estoy acostado", agregó el comediante.

"Le di todo lo que ella quería"

"Le pido a Dios y a la misma Myriam que me ayuden a superar esto. Le hablo y le digo que me ayude a dormir bien porque así puedo trabajar mejor. Que cuide a nuestros hijos", comentó.

El "Guatón" sigue durmiendo en la misma pieza y la misma cama que compartía con Myriam, donde todo quedó como ella lo dejó. "No hemos movido nada. Ella era muy organizada", comentó.

"Me deja tranquilo que le di todo lo que ella quería, gracias a Dios. Le entregué todo lo que pude. Material, espiritual y cariño", concluyó.

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