Desconcertará a Diana: Gloria querrá frenar todo intento de denunciar a Luis Emilio en el capítulo 280 de EJDO

23 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 280 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) tiene la esperanza de que las cosas cambien y así su familia pueda recuperar la paz.

"Hay por lo menos dos mujeres que están dispuestas a declarar por sus abusos. No podemos tirar la esponja ahora", le dirá a su tía sobre la denuncia interpuesta contra Luis Emilio (Alejandro Trejo) esa misma tarde.

El peso de la petición de Raúl

Al contrario del optimismo de su sobrina, Gloria (Francisca Gavilán) mirará con pesimismo el panorama: "No, mi amor. Es que no se trata de tirar la esponja; se trata de sobrevivir".

El Jardín de Olivia / Mega

Sus palabras causarán conmoción en la terapeuta. Si paran ahora, Raúl (César Caillet) nunca saldrá de la cárcel.

"Eso es lo que él (Raúl) quiere. Me lo dijo", afirmará la peluquera.