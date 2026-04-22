Vanessa, Jessica y Luis Emilio testificaron en fiscalía con inesperado resultado en El Jardín de Olivia

22 abr. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 279 de El Jardín de Olivia, el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal) comenzó la ronda de declaraciones que darían inicio a una investigación contra Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo).

Tanto Vanessa (Begoña Basauri) como Jessica (Ignacia Sepúlveda) entregaron desgarradores relatos de cómo se vieron envueltas en las redes del empresario para notar, demasiado tarde, sus verdaderas intenciones.

Por su parte, Luis Emilio acusó a ambas mujeres de tratar de seducirlo, llamándolas "escaladoras sin principios ni escrúpulos".

El Jardín de Olivia / Mega

La resolución de fiscalía

Horas después, Clemente (Pipo Gormaz) llamó a Diana (Nicole Espinoza) para comunicarle una mala noticia: la jugada de su padre fue un total éxito y se desestimaron las acusaciones.

"Logró dar vuelta la declaración; quedar él como víctima de extorsión y que Vanessa y Jessica quedaran como unas interesadas que lo único que quieren es sacarle plata. (...) Además, hizo que dos empleados de la oficina las dejaran por el suelo y, como no había constatación de los abusos, todo quedó en nada", informó apesadumbrado.