Karina tomará inesperada resolución sobre su regreso con Nacha en el capítulo 280 de El Jardín de Olivia

22 abr. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 280 de El Jardín de Olivia, las palabras de Joaquín (Francisco Dañobeitia) tendrán un inesperado efecto en Karina (Jacinta Rodríguez), al punto que decidirá no retomar su relación con Ignacia (Cota Castelblanco).

"Tenías razón cuando dijiste que han pasado dos años y ya no somos las mismas. Está la Berni, sería demasiado injusto exponerla a algo así", argumentará la pintora.

"Mi amor, si le llega a pasar algo por mi culpa, yo no me lo voy a perdonar jamás", insistirá, respecto de la pequeña hija de su amada.

El Jardín de Olivia / Mega

La presencia de Luis Emilio arruina todo

Nacha le rogará no hablar del tema. Ya se han separado demasiadas veces y cuando por fin tenían la oportunidad de vivir su amor, ¿ahora Karina da un paso atrás?

La hija de Gloria (Francisca Gavilán) asegurará que "las cosas siguen siendo iguales. Tu papá está en medio y mientras él esté allí, nosotras no podemos estar juntas".