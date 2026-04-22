El Jardín de Olivia - Capítulo 279: Una ronda de declaraciones en fiscalía

22 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el capítulo 279 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y Jessica (Ignacia Sepúlveda) declararon con gran valentía todo lo que les ocurrió en manos de Luis Emilio Walker (Alejandro Trejo), pero el empresario tenía su carta bajo la manga.

También habló ante el fiscal Santibáñez (Claudio Ravanal), desacreditando cada uno de los hechos y sumando falsos testigos de cómo esas dos mujeres supuestamente intentaron seducirlo y arruinar su reputación.

Gracias a esta contundente respuesta, volvió a sepultar los intentos de meterlo en prisión por sus crímenes.

El Jardín de Olivia / Mega

La decisión de Gabriel

En tanto, Gabriel (Matías Oviedo) se dio cuenta que la presencia de Clemente (Pipo Gormaz) removió algo en el corazón de Diana (Nicole Espinoza).

El excomisario no quería que su pareja se sintiera obligada a estar con él, sino que eligiera con libertad a la persona que realmente ama. Para darle ese espacio, dio un paso al costado y prometió que aceptaría su decisión, cualquiera que esta sea.