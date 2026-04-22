"Siempre vas a ser mi gran amor": Entre lágrimas, Jessi se aleja definitivamente de Bastián en EJDO

22 abr. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 279 de El Jardín de Olivia, la denuncia de Jessica (Ignacia Sepúlveda) y Vanessa (Begoña Basauri) sufrió un duro revés en en fiscalía tras la aparición de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

Jessi quedó muy afectada por tener que reabrir una herida, mientras su victimario sigue libre de polvo y paja. Fue en ese momento que Bastián (Alonso Quintero) se le acercó para reconfortarla y ofrecerle una nueva vida juntos, lejos de la maldad de su padre.

"Jessi, yo nunca he dejado de amarte. Desde el momento en que te conocí en la oficina, nunca he dejado de pensar en ti y no quiero volver a alejarme. Vámonos juntos a Londres o a dónde tú quieras, pero vámonos juntos", dirá con la esperanza de recomenzar.

El Jardín de Olivia / Mega

La sombra de Luis Emilio se cierne otra vez

La joven periodista se quebró. Por más que lo quiera, lo suyo no puede ser.

"Basti, suena muy lindo. Te juro que me encantaría... pero es que yo no puedo hacer una vida nueva contigo. Aunque te ame, tú eres parte de lo que tengo que dejar atrás. (...) Tú siempre vas a ser mi gran amor", afirmó mientras le daba un abrazo de despedida que parece definitivo.