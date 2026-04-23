"A pesar de que sea ex de mi ex...": Esta es la opinión de Catalina Vallejos sobre Vesta Lugg

23 abr. 2026 - 15:30 hrs.

Catalina Vallejos y Vesta Lugg comparten historias cruzadas en su vida romántica, motivo por el que, durante una entrevista en el pódcast de Revista Sarah, le preguntaron a la modelo su opinión sobre la cantante.

"Debes tomar un vuelo de 15 horas y los únicos asientos disponibles son al lado de Danilo 21, Faloon Larraguibel o Vesta Lugg. ¿Con quién elegirías el asiento y de qué conversarías?", fue el planteamiento de la presentadora Nati Madiola. La candidata al Miss Chile Universo 2026 eligió a la artista chileno-canadiense.

La historia de Catalina Vallejos y Vesta Lugg

Recordemos que durante el Festival de Viña del Mar, las cámaras captaron a Vesta con Francisco "Chapu" Puelles. No es mucho lo que se sabe de esta relación, pero lo que sí es de conocimiento público, es el antiguo romance del actor con Vallejos.

Instagram @catavallejos

Ese no es el único antecedente de Cata con Vesta. Su relación con su expololo Pablo Galdames se hizo pública poco después del quiebre del futbolista con la actriz. Tomando en cuenta su pasado, Catalina habló en S Podcast sobre la intérprete musical.

Los elogios de Cata Vallejos a Vesta Lugg

"La verdad me sentaría con Vesta, creo que me encantaría escucharla una vez, hablar con ella. Tiene como mucho poder interno. Es una mujer que, a pesar de que sea ex de mi ex, yo la admiro mucho", dijo.

“Ahora es actual de un ex mío. Bueno, tal cual, esas cosas pasan y son coincidencias de la vida. Igual ella está con un hermoso ser, el Chapu es un hombre maravilloso y si está con él, porque en verdad no sé mucho, pero si está con él de verdad, es hermoso”, agregó.

La influencer insistió en que Lugg "es una muy buena mujer", y que se sentaría con ella "para hablar de la vida, para hablar de nuestros ex, para hablar de todo".

"Ella me podría transmitir mucho de su experiencia, de verdad que yo la admiro mucho en todo lo que hace. Ha sacado adelante todo lo que ha querido hacer, si quiere ser una mujer que canta, una mujer que se dedica a la moda. Creo que todo lo que ella ha querido hacer, lo ha hecho y de verdad que eso yo lo valoro demasiado”, apuntó.

Por último, Vallejos afirmó que ambas podrían forjar una gran amistad: "Tenemos cosas en común y gustos parecidos también".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Sarah (@revistasarah)

Todo sobre Catalina Vallejos