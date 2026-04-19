Con zapatos altos y capa: Las clases de pasarela de Catalina Vallejos rumbo al Miss Universo Chile 2026

19 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Muchos seguidores de Catalina Vallejos sospechaban desde hace semanas que estaba por incursionar en los concursos de belleza, al observar sus peinados y atuendos de miss en sus redes sociales.

La influencer lo confirmó el anunciar su candidatura al Miss Universo Santiago 2026 como representante de La Reina. Y como parte de su preparación, contrató a un instructor de pasarela para pulir su desfile en la gala final.

Las clases de pasarela de Catalina Vallejos

El preparador de misses Domingo Salinas publicó en sus historias de Instagram parte de las clases que le imparte a Cata Vallejos en el estudio de los hermanos Raúl y Eduardo Peralta.

Instagram @catavallejos

En uno de los videos se ve a la modelo caminar junto a él, vestida con una minifalda blanca, zapatos de tacón alto y una capa como las que suelen utilizar las reinas de belleza. La candidata camina con soltura mientras imita los pasos y movimientos de su profesor.

En una publicación anterior se la ve desfilar vestida con un enterito negro y stilettos, mientras Salinas la observa de cerca y la corrige.

Al igual que Ignacia Michelson, Catalina se está tomando en serio su participación en el certamen y quiere dar lo mejor en la noche de la coronación, que tendrá lugar en junio.

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