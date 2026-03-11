"Grita corona": La publicación de Cata Vallejos que enciende rumores sobre posible candidatura al Miss Chile

11 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Desde hace algunas semanas e incluso meses, el nombre de Catalina Vallejos ha sonado fuerte para ser una de las participantes de la nueva edición del Miss Universo Chile.

Si bien la influencer no ha confirmado su participación en el certamen que busca a la representante del país para competir en el concurso internacional de belleza, con anterioridad ya había manifestado su interés.

En medio de todos los rumores e insinuaciones, la también modelo ha subido una que otra sesión fotográfica que algunos ven como un guiño claro al evento.

Dicha situación se repitió recientemente, cuando Catalina Vallejos decidió compartir una serie de fotos en su cuenta de Instagram, con un claro mensaje en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Redes se llenan de comentarios tras fotos de Cata Vallejos

"La fuerza de una mujer no está en endurecer su corazón, sino en todo lo que ha vivido y aun así seguir siendo luz", escribió.

Tal como ocurre con frecuencia, la publicación de la modelo desató una ola de comentarios, donde la mayoría planteó su participación en el Miss Universo Chile.

"La única Miss Universo Chile 2026 que quiero", "la nueva Miss Universo", "sigo insistiendo en que es la siguiente", "es todo que ver para el Miss Universo” y "esta foto grita corona de Miss Chile"; fueron parte de los mensajes que recibió Vallejos.

