Opiniones divididas: Cata Vallejos sube postales y enciende debate por eventual candidatura a Miss Universo

A mediados del año pasado, el nombre de Catalina Vallejos comenzó a circular con fuerza para una posible candidatura al certamen de belleza de Miss Universo y así representar a nuestro país en una próxima edición.

Primero fueron los internautas quienes propusieron a la influencer como una eventual carta, para que luego fuese la propia Miss Universo Chile actual, Inna Moll, que alzara su nombre.

Si bien en reiteradas ocasiones ha sido consultada sobre el tema, la expareja del futbolista Pablo Galdames no ha querido confirmar ni descartar dicha alternativa.

Publicación de Cata Vallejos divide a las redes

Pese a lo anterior, publicación tras publicación en redes sociales, los usuarios reabren el debate sobre si es realmente una candidata ideal para el certamen de belleza.

Justamente lo anterior fue lo que pasó en su más reciente posteo en Instagram, donde Catalina Vallejos subió un pequeño clip de su sesión de fotos en la costa.

La influencer realizó una sentida reflexión, aunque la atención se trasladó especialmente a los comentarios, donde seguidores se enfrascaron en un intercambio de ideas.

"Ya, sí sabemos que quiere ser Miss Universo, pero para eso no solo sirve ser bella, hay que contar con carisma y conexión con el público, cosa que Cata no tiene", escribió uno de ellos, mientras que otro agregó: "Es hermosa; pero no le veo ese ángel de Miss Universo.... Tiene que tener ese no sé qué que tiene Celeste; Emilia o Inna".

"Yo creo que definitivamente la nueva Miss Universo", comentó, en tanto, una usuaria en un apoyo claro a Cata Vallejos.

