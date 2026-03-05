"Tienen que elegir muy bien": El elogio de Emilia Dides a Sammis Reyes por su rol activo en crianza de su hija

05 mar. 2026 - 17:40 hrs.

La cantante y modelo Emilia Dides fue una de las invitadas al programa Dale Color! junto a Eugenia Lemos por Mega 2, donde conversó abiertamente sobre la etapa de maternidad que está viviendo y el apoyo que ha recibido de su pareja, el deportista Sammis Reyes.

En el espacio, Dides también abordó las críticas y comentarios que surgieron cuando se conoció la noticia de su embarazo, especialmente por los tiempos de su relación. “Llevaba 3 meses con Sammis cuando quedé embarazada. Todo este tema de los tiempos, que cuándo es correcto, tienen que casarse primero… bueno, esa etapa nos la saltamos y no lo analizamos mucho”, bromeó entre risas.

Asimismo, afirmó que su maternidad ha estado llena de alegrías. “Si Dios me la mandó, es un regalo para mí, es una mujer maravillosa. Lo veo siempre desde un lado positivo, de hecho, la palabra negativo la trato de sacar de mi diccionario mental”, comentó durante la entrevista.

¡Emi Dides agradece tener a un 'partner' como Sammis Reyes al lado!

Además, enfatizó la importancia de elegir bien a la persona con quien se decide formar una familia. “Siempre hay que saber elegir con quién uno tiene que ser madre, y lo voy a decir aquí frente a la cámara: amigas, tienen que elegir muy bien porque las red flags se ven altiro”, señaló, destacando que en su caso ha contado con un apoyo constante.

Finalmente, Dides destacó el rol activo que ha asumido Sammis Reyes en esta nueva etapa. “Ahora puedo estar acá, sé que Sammis está con la Mía… todas las mañanas me apaña con la guagua y ahí está, hace lo que corresponde como padre”, dijo, agregando que hoy se está normalizando cada vez más que los padres también se involucren plenamente en la crianza.

