Diseño con esferas doradas y microcristales: Cuánto cuestan las lujosas sandalias que Vesta Lugg lució en Perú

05 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Tras celebrar su cumpleaños número 31, Vesta Lugg se tomó un break para viajar unos días a la ciudad de Lima, Perú. Allí, la influencer convirtió cada una de sus salidas en una verdadera muestra de estilo personal.

Tal fue el caso de una cena que compartió con sus amigas, una ocasión especial en la que aprovechó para deslumbrar con unas lujosas sandalias de tacón.

Lujosas sandalias de Vesta Lugg en Perú

En las fotos que Vesta publicó en su cuenta de Instagram, se aprecia que sus sandalias son un diseño de Ferragamo, adornado con tiras de microcristales y un llamativo tacón de esferas doradas de 9 centímetros.

Instagram @vestalugg

Según el sitio oficial, estas sandalias italianas tienen un valor de 1.390 dólares (alrededor de 1.274.518 pesos). Con ellas, la artista elevó un look sobrio integrado por una falda estampada a rayas y una blusa holgada de cuello de tortuga en color gris.

De esta forma, Vesta demuestra a sus fans que es posible usar las prendas lujosas o de diseño único en cualquier ocasión, incluso en las salidas más casuales con amigos.

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