Vesta Lugg se prepara para maratón de Madrid y un detalle llama la atención de sus fans: "¿Y el perrito?"

20 mar. 2026 - 20:10 hrs.

Vesta Lugg está muy cerca de cumplir sus 31 años y lo celebrará en grande, desde España, con una de sus actividades favoritas.

La cantante de origen canadiense correrá hasta 31 kilómetros este domingo 22 de marzo, como parte de su entrenamiento para la Maratón de Madrid del 26 de abril.

Vesta Lugg se prepara para maratón en Madrid

“Primera vez que corro más de 30 kilómetros entrenando para una maratón, deséenme suerte”, manifestó al inicio de un reel compartido en Instagram.

Instagram: @vestalugg

En el registro, se ve cómo la artista se levanta desde las 5:20 de la mañana para correr hasta 26 kilómetros. Al inicio, Vesta resalta por sus cabellos alocados, que dan a entender que estaba recién despierta.

Durante su recorrido, llama la atención que no está sola, sino acompañada por su mascota Salsa, situación que no pudieron ignorar sus seguidores: “¿Y qué culpa tiene el perrito?”, “¡Genial! Pero me preocupa el perrito es demasiada exigencia, no es sano”, “Que algún veterinario diga si eso es malo”, se lee en los comentarios.

Aunque es posible que la influencer solo agregue a su mascota al momento de las grabaciones, lo cierto es que la perrita no es nueva en las maratones, ya que es protagonista de iniciativas como Corre con Salsa en Santiago.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vesta Lugg (@vestalugg)

Todo sobre Vesta Lugg