Sin esfuerzo y no invasivo: El tratamiento electromagnético con el que Catalina Vallejos trabaja el abdomen

12 abr. 2026 - 20:00 hrs.

En su búsqueda por lucir la mejor versión de sí misma, Catalina Vallejos reveló el nuevo procedimiento no invasivo al que se sometió para trabajar y remodelar los músculos del abdomen de manera progresiva.

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video en el que se la ve recostada sobre la camilla de un centro estético, mientras recibe su tratamiento con Embody.

Tratamiento electromagnético de Cata Vallejos

En el registro, la especialista que atendió a Cata Vallejos explicó que el Embody es una tecnología especializada que hace uso de "la energía electromagnética para tonificar la musculatura de la pared abdominal".

Instagram @catavallejos

"Va a hacer que tengas mejor definición", agregó la esteticista sobre este procedimiento que genera hasta 20.000 contracciones musculares supramáximas en una sola sesión.

Según el sitio web de la clínica especializada, el Embody es un tratamiento que puede requerir de múltiples sesiones, en tandas de dos semanales, antes de mostrar resultados óptimos.

Todo sobre Catalina Vallejos