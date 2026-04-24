"La vida en un segundo te puede cambiar": Fran Maira relata accidente de tránsito que dejó grave a motorista

24 abr. 2026 - 11:30 hrs.

Fran Maira reapareció en redes sociales a dos meses de protagonizar un violento accidente de tránsito en el que atropelló a un repartidor en motocicleta, identificado como Mayerson Zapata.

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, la exchica reality habló directamente a la cámara sobre lo que vivió, la conmoción con la que todavía carga y cómo el apoyo de sus seguidores la ayudan en estos difíciles momentos.

Fran Maira relata grave accidente

"El 23 de febrero a las 10 de la noche estaba preparando mis cosas. (...) En 24 horas, a esa misma hora, estaba sentada en una esquina, viendo cómo alguien luchaba por su vida. Ahí entendí cómo la vida en un segundo te puede cambiar", comezó diciendo.

Instagram de @franmaira___

"De la nada, siento un ruido fuertísimo que nunca se me va a olvidar, como si un meteorito se hubiera caído encima de mi auto. (...) Me quedé congelada, no sabía qué hacer, no entendía lo que había pasado. Lo primero que hago es llamar a mi papá porque iba sola y una chica me golpea la ventana y me dice 'bájate de tu auto, está botando un líquido. Va a explotar'", relató Maira.

En la calle, Mayerson Zapata estaba siendo atendido por transeúntes y Bomberos. De acuerdo a Maira, "lo primero que hice fue intentar acercarme (...), seguía en estado de shock y, ¿pueden creer que atrás mío literal venía un ángel? El chico que venía atrás era médico y él pudo reanimar a Mayerson y le salvó la vida".

Los días posteriores de Fran Maira

"En estos 59 días que han pasado, me caí en un hoyo. No encontraba la salida. Sentir o saber que hay una persona herida, familias detrás, y saber que yo estoy involucrada en esto es súper duro y no se lo deseo a nadie. (...) Hoy estoy más agradecida que nunca porque Mayerson está con vida, se está recuperando y para mí, eso es lo más importante", afirmó.

Para concluir con su testimonio, la cantante urbana dedicó unas palabras a las personas que le dieron contención a través de redes sociales.

"Quería agradecerle a toda la gente que me apoya y me sigue apoyando. Dios está conmigo, con Mayerson. Es un camino que todavía no termina, pero tengo toda la fe de que Mayerson se va a recuperar".

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