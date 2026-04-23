"Te definen": La incómoda reacción de Benjamín Vicuña luego que le preguntaran si siempre fue infiel

23 abr. 2026 - 19:40 hrs.

Benjamín Vicuña tiene una larga lista de relaciones y no todas han terminado de buena manera; por lo mismo, en su visita al programa argentino "Ángel Responde" de Ángel de Brito, recibió una incómoda pregunta.

Y es que el reconocido presentador trasandino tiene su espacio en el canal de streaming Bondi Live, lugar al que Vicuña llegó para hablar sobre distintos temas de sus últimos proyectos profesionalers, así como de su vida personal.

Precisamente, en este último tópico fue donde de Brito fue al hueso y preguntó a Benjamín si siempre había sido infiel.

Benjamín Vicuña responde incómoda pregunta

Ante esta pregunta, la primera reacción del actor chileno fue echarse para atrás en la silla y reír de forma incómoda, mientras que Ángel aclaraba que era algo que le debía preguntar.

"Te lo comenté, te lo dije en su momento; creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace hoy ser quien soy. Obviamente que de los errores uno no debe estar orgulloso, pero te definen", expresó Benja.

Dicho esto, aclaró que "tampoco te condicionan, ni te clasifican... Si mentiste alguna vez, que seguramente mentiste, no puedo decirte que Ángel es un gran mentiroso".

De todas formas, Brito recalcó que Benjamín tiene el mote de una persona infiel, a lo que el actor nacional contestó que "lo tengo como lo tiene mucha gente, pero sí también creo yo, aunque vos no lo creas, tengo el mote también que no lo dicen tanto de buena persona, de ser un tipo generoso, de ser un tipo empático".

"No voy a decir las cosas que hago, tener una fundación, ser embajador de la Unicef hace 25 años, ser buen papá...", afirmó, y aseguró que esa fama de infiel le molesta, no le parece bien. "Son cosas de una etapa de crecimiento y que creo, que esto es real, que está exacerbado por una caricatura que no es así", cerró.

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