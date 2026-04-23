"No quiero que tengan problemas": Ponchi conmueve a sus padres con personal confesión en Reunión de Superados
En el capítulo 114 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) y Matilde (Ignacia Baeza) se sentaron a hablar con Ponchi (Amanda Milos) para descubrir si fue ella quien sustrajo el dinero de Gustavo (Nicolás Mena).
"Mi amorcito, nosotros queremos saber cómo te sientes. Estamos un poquito preocupados por ti. Ha sido un año difícil y obviamente que la separación te afectó, nos afectó a todos", dijeron a la niña.
"Si hago que estoy contenta..."
Aunque en un principio Ponchi buscaba aparentar que todo estaba bien, se quebró poco a poco.
"Yo a veces me guardo las cosas porque no quiero que ustedes tengan más problemas. (...) A veces pienso que si estoy contenta, bueno, que si hago que estoy contenta, ustedes también van a estar contentos conmigo", confesó a sus papás.
Tanto Matilde como Coke se emocionaron con las palabras de su hija y le pidieron no guardar sus emociones. Debe confiar en ellos porque como padres su cuidan mutuamente y también velan por ella.
Entonces, la niña también les pidió creer en ella cuando dice que no es la responsable del robo.Ve el capítulo en
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