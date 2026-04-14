"Me muero de ganas de darte un beso": Matilde toma la iniciativa con Juan de Dios en romántica cita en RDS

14 abr. 2026 - 23:17 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) y Juan de Dios (Jorge Arecheta) fueron a bailar a una disco en su segunda cita.

El primer encuentro fue muy agradable para la abogada, quien aseguró que "me regalaste un cuadro precioso, lo compraste en una galería tremendamente síutica. (...) Gracias, me encantó de verdad".

Crece el romance

Matilde se dio la oportunidad de conocer mejor a Juan de Dios, pero todavía no daba el gran paso.

Reunión de Superados / Mega

"Mírame, me muero ganas de darte un beso hace mucho rato, pero después de que te dé el beso, ya no vamos a hablar ni del Coke ni de Max, ni de mí ni de ti", dijo ella con coquetería.

Acto seguido, se acercó a su colega y lo besó con intensidad.