"Soy una mujer de principios": Nicole Moreno responde a duras acusaciones por compra de lujoso auto en 2020

15 abr. 2026 - 11:20 hrs.

A comienzo de semana, Nicole Moreno dio a conocer a través de redes sociales que había cumplido uno de sus metas: comprar un lujoso auto de marca Mercedes-Benz. Sin embargo, esto generó una inesperada reacción.

Y es que la influencer Deyanira Ramírez acusó que en 2020, la modelo fitness le compró un vehículo marca Audi a su cuñada, pero solo le pagó algunas cuotas. De hecho, afirmó que Nicole chocó el automóvil y lo envió de vuelta, además de sumarle varias deudas de TAG.

A raíz de estas acusaciones, Nicole aprovechó su ventana en redes sociales para entregar unas declaraciones al respecto.

Nicole Moreno responde a acusaciones

"Hola, mi gente, soy una mujer de principios. Lo único que diré es: no le debo nada a nadie", expresó Moreno, y de inmediato agregó: "Todo lo demás se verá en los medios legales que correspondan. No por Instagram, televisión, etcétera".

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Aunque "Luli" hizo esta aclaración, la mujer afectada por esta presunta "estafa", Giglia Barrenechea, cuñada de Deyanira Ramírez, publicó en sus redes sociales distintas capturas que la respaldarían en su acusación e incluso etiquetó a un programa de farándula.

"¿Estás segura, Nicole Moreno? Es simple, paga o llévate el vehículo fundido que me devolviste en grúa", cerró.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por la Mami Aly (@lamamialy_)

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