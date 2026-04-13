Nicole Moreno comparte con emoción su lujoso y exclusivo autorregalo: Esto cuesta su nueva adquisición

13 abr. 2026 - 15:25 hrs.

Nicole "Luli" Moreno no solo es ejemplo de constancia y disciplina como deportista, pues la campeona fitness también se ha convertido en referente de elegancia y estilo.

La fisicoculturista suele enseñar en redes sociales sus lujosos outfits y accesorios de prestigiosas marcas, pero esta vez fue más allá, al revelar el costoso regalo que recientemente adquirió para sí misma.

El lujoso auto nuevo de Nicole Moreno

Nicole Moreno decidió decirle adiós a su auto blanco de la marca Audi -cuyo interior llegó a mostrar al compartir historias de sus viajes y paseos- para darle la bienvenida a un modelo muy diferente.

Instagram @nicolelulichile

"Gracias por tanto, mi autito querido. Creo que nunca te mostré en mi Instagram, solo por dentro. Gracias por tantas aventuras", escribió sobre una imagen suya, en la que posa con el vehículo detrás.

Tras subir otras historias donde se la ve conducir su nueva adquisición, un Mercedes-Benz GLC 200, que puede costar desde $50 millones según su equipamiento, publicó un par de reels para relatar el momento en el que fue a la agencia a buscarlo.

"Cada propósito en la vida, lo he logrado con esfuerzo y dedicación. Está no fue la excepción", expresó en un primer video, donde se la ve acercarse al auto cubierto con una lona, adornado con globos y un gran lazo. Visiblemente feliz, Moreno juntó sus manos y miró al cielo en señal de agradecimiento.

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En el segundo post, la ex chica reality finalmente develó su nuevo Mercedes negro metalizado, desfilando a su alrededor para enseñarlo desde todos los ángulos.

La atleta acarició y besó su obsequio hasta ponerse al volante. "Emocionada", escribió en su publicación, que etiquetó con las palabras "amor propio" y "autorregalo".

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