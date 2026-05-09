"Cerré un gran negocio en Estados Unidos": El agradecimiento de Nicole Moreno por nuevo logro

09 may. 2026 - 18:00 hrs.

Para Nicole Moreno, cada día completado de entrenamiento y alimentación saludable es un logro. Así lo hace saber a sus seguidores en Instagram, donde actualiza sus actividades jornada tras jornada.

En una de sus recientes publicaciones, la campeona fitness expresó su emoción por un nuevo objetivo alcanzado, mediante un mensaje que dejó a sus fans con ganas de saber más.

El negocio de Nicole Moreno en Estados Unidos

"Amo mi trabajo. Última reunión del día, pero duró 2 horas", escribió Nicole "Luli" Moreno en una primera historia.

"A celebrar el triunfo de hoy. Luego de 16 horas de trabajo, llegando, muy agradecida por mi desempeño", continuó. "Mamá, ¿a quién salí tan inteligente? Je", bromeó finalmente.

Instagram @nicolelulichile

Sus palabras fueron suficientes para despertar la curiosidad de sus seguidores, a quienes soltó más pistas unas horas después.

"Qué tiernos. Muchos me están preguntando qué triunfo voy a celebrar. Yo no cuento mucho mis cosas, pero cerré un gran negocio en Estados Unidos", reveló.

"Vale la pena levantarse a las 5:00 AM. Agradecida", concluyó, dejando en expectativa el tipo de trato que selló en el extranjero.

Instagram @nicolelulichile

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