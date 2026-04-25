Nicole Moreno renueva su diseño de sonrisa con tecnología láser: "Es una evolución completa"

25 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Siete años atrás, Nicole Moreno se hizo un diseño de sonrisa para lucir una dentadura impecable en todo momento. Ahora, la fisicoculturista reveló que se volvió a someter a este procedimiento.

Así lo dio a conocer en un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde comentó: "Con el tiempo, todo evoluciona y yo también, por eso decidí un recambio completo en mi diseño de sonrisa".

La nueva sonrisa de Nicole Moreno

Para esta nueva etapa, Nicole Moreno recurrió a la tecnología láser que "es mucho más precisa y cuidadosa". Este método, que ofrece un resultado más natural, se lo realizó con la doctora Shirley Loaiza.

Instagram @nicolelulichile

En el video que publicó, se aprecia la nueva dentadura de la atleta, con un brillo uniforme. "Este nuevo diseño de sonrisa tiene muchos más detalles, se ven mucho más naturales, más reales, como yo", afirmó.

"Como figura pública, mi sonrisa es parte de lo que soy y necesitaba realmente reflejar eso", explicó. "Hoy puedo decir que no solo es un cambio de sonrisa, es una evolución completa", concluyó.

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