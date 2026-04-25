"Muy orgulloso de ti": La admiración de Luis Jiménez por importante logro de Gala Caldirola

25 abr. 2026 - 18:08 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez mantienen su romance a distancia luego de que el exfutbolista viajara por unos meses a Qatar por motivos profesionales.

Desde el Medio Oriente, el exjugador de La Roja está al tanto de lo que hace su polola, quien acaba de lanzar su propia colección de botas en colaboración con una conocida marca; un logro que el "Mago" no pasó por alto.

El orgullo de Luis Jiménez por Gala Caldirola

La noche del jueves tuvo lugar el lanzamiento de la línea de calzado, donde Gala reunió a famosas figuras, entre ellas Blu Dumay. Antes de la gala, la modelo española había publicado un post en Instagram para anunciar el evento.

Fue allí donde Jiménez dio su primera muestra de orgullo por su pareja. "Qué lindo ver la pasión que pones en todo lo que haces. Te admiro un montón. Felicitaciones por la colección, ¡está hermosa, como tú!", comentó el exfutbolista. "Eres todo lo que está bien en un ser humano. Afortunada de tenerte", contestó la influencer.

Instagram @galadrielcaldirola

Al día siguiente, Caldirola compartió en sus historias un nuevo mensaje que publicó su galán. "Felicitaciones por este nuevo proyecto. Sé que será un éxito; te mereces lo mejor. ¡Muy orgulloso de ti", expresó.

Conmovida por el gesto, la exchica reality respondió a su novio: "Gracias, amor. En la distancia, pero te siento cerquita", escribió.

Instagram @galadrielcaldirola



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