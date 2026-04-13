Luis Jiménez habla del apoyo de su familia y de Gala Caldirola en su aventura en Catar: "Tremenda partner"

13 abr. 2026 - 16:35 hrs.

Menos de un mes después de que Luis Jiménez anunciara públicamente su romance con Gala Caldirola, el exfutbolista se despidió de su polola y de sus cinco hijos para emprender una aventura en Catar.

El "Mago" relató a Las Últimas Noticias (LUN) que se encontraba junto a la modelo española cuando recibió una llamada del DT José Luis Sierra para invitarlo a ser su asistente técnico en el equipo catarí Al-Wakrah Sport Club.

El apoyo de Gala Caldirola a Luis Jiménez

Luis Jiménez aceptó viajar al Medio Oriente en medio de la guerra que sostienen Estados Unidos e Israel con Irán, país situado a 200 kilómetros de Catar. Sin embargo, el exdeportista no lo percibe como peligroso.

"Acá se vive con total normalidad. No hemos tenido ningún problema y todo está muy tranquilo. Quizás desde afuera puede generar dudas, pero en el día a día no se siente inseguridad", declaró el exfutbolista.

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El exesposo de Coté López afirmó que antes de partir conversó con sus cinco hijos: Diego, Raffaella, Isidora, Rebecca y Jesús, quienes aprobaron su decisión.

"Lo entendieron súper bien. Están contentos por esta oportunidad", dijo, antes de comentar cuál fue la reacción de Caldirola. "Gala también ha sido una tremenda partner, cuando recibí el llamado del Coto estaba con ella y desde el primer minuto me apoyó", recordó.

"Se dio todo muy rápido, pero se trata de algo corto porque el campeonato termina en mayo", apuntó. Hasta entonces, se aloja en un hotel junto a Sierra y el resto del staff técnico, que completan Mohamed García y Mauricio González.

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