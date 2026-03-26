La romántica despedida de Gala Caldirola a Luis Jiménez por su viaje: "Ya te extraño"

26 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Para Gala Caldirola y Luis Jiménez, los días de escapadas románticas y las tardes llenas de miradas cómplices llegaron a su fin, al menos de manera temporal.

En sus respectivas historias de Instagram, la dupla reveló a través de tiernas imágenes que el exfutbolista emprendió un viaje solo, mientras Gala cumple con sus responsabilidades en Santiago.

La despedida de Gala Caldirola y Luiz Jiménez

Jiménez fue el primero en publicar una romántica foto de ambos en la Gala de Viña del Mar 2026, en la que escribió "Es que tú...". Posteriormente, la influencer española reposteó el registro y completó la frase diciendo: "Me haces bien".

Instagram @galadrielcaldirola

Horas más tarde, ocurrió la inevitable despedida. El exjugador subió una selfie desde el aeropuerto y escribió: "Feliz pero triste", lo que evidencia su deseo de quedarse con su polola.

"Te acabas de ir y ya te extraño", fue lo que escribió Gala en una historia, junto a una foto del "Mago" en el registro de equipaje, lo que deja claro que el sentimiento es totalmente mutuo.

El exdeportista no detalló en sus publicaciones cuál es su destino, ni cuánto tiempo estará lejos de la exchica reality.

Instagram @luisjimenezok

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