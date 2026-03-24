"Vibrando bonito": Los románticos registros de las vacaciones de Gala Caldirola y Luis Jiménez

24 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Entre risas, coqueteos y caricias mutuas están viviendo Gala Caldirola y Luis Jiménez la etapa inicial de su pololeo, el cual parece avanzar a pasos agigantados.

Un reel compartido en conjunto por la modelo española y el exdeportista muestra nuevos románticos registros que dejaron sus primeras vacaciones juntos.

Así fueron las vacaciones de Gala Caldirola y Luis Jiménez

La publicación de Caldirola y Jiménez vino acompañada de un sencillo texto: “Vibrando bonito”, lo que resume cómo fue esta experiencia juntos.

Instagram: @galadrielcaldirola

El video es un pequeño recorrido de los lugares que visitaron en el Parque Nacional Torres del Paine. La penúltima de las escenas muestra el panorama: el Lago Grey y el impresionante glaciar homónimo.

Los fanáticos captaron la química entre ambos famosos y no se abstuvieron de comentar el registro: “Iba a tirar hate, pero se ven lindos”; “Me encanta Gala, ella con quien esté vive su amor al máximo, sin ocultarlo”; “A los únicos que les tiene que importar es a ustedes, sigan riendo así”.

Cabe recordar que hace menos de un mes se confirmó su relación. Fue el mismo Luis quien publicó en sus historias de Instagram: “Decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad. No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones”.

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