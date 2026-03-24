"Vibrando bonito": Los románticos registros de las vacaciones de Gala Caldirola y Luis Jiménez
Entre risas, coqueteos y caricias mutuas están viviendo Gala Caldirola y Luis Jiménez la etapa inicial de su pololeo, el cual parece avanzar a pasos agigantados.
Un reel compartido en conjunto por la modelo española y el exdeportista muestra nuevos románticos registros que dejaron sus primeras vacaciones juntos.
Así fueron las vacaciones de Gala Caldirola y Luis Jiménez
La publicación de Caldirola y Jiménez vino acompañada de un sencillo texto: “Vibrando bonito”, lo que resume cómo fue esta experiencia juntos.
El video es un pequeño recorrido de los lugares que visitaron en el Parque Nacional Torres del Paine. La penúltima de las escenas muestra el panorama: el Lago Grey y el impresionante glaciar homónimo.
Los fanáticos captaron la química entre ambos famosos y no se abstuvieron de comentar el registro: “Iba a tirar hate, pero se ven lindos”; “Me encanta Gala, ella con quien esté vive su amor al máximo, sin ocultarlo”; “A los únicos que les tiene que importar es a ustedes, sigan riendo así”.
Cabe recordar que hace menos de un mes se confirmó su relación. Fue el mismo Luis quien publicó en sus historias de Instagram: “Decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad. No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones”.
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