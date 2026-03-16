"Por fin estás en el lugar correcto": Fans reaccionan a románticas fotos de Gala Caldirola y Luis Jiménez

16 mar. 2026 - 13:05 hrs.

Gala Caldirola y Luis Jiménez vivieron una idílica escapada al Parque Nacional Torres del Paine. En redes sociales, a ambos se los vio bastante felices en todo momento, especialmente durante su paseo por el Lago Grey, donde reside el imponente Glaciar Grey.

“Es verdad que tu sonrisa y la mía combinan”, comentó la influencer en una publicación del exfutbolista en su Instagram, en una serie de fotos que evidencian lo bien que transcurre su romance.

La reacción de fans al romance de Gala Caldirola y Luis Jiménez

Las fotos que compartió Jiménez, llenas de miradas y sonrisas cómplices, dieron paso a toda una serie de reacciones. Una de las más destacadas fue la de Rafaella, una de sus hijas trillizas con la empresaria Coté López. "Amor y paz", escribió la joven con ternura.

Instagram @luisjimenezok

"Galita, por fin estás en el lugar correcto, Luis todo que ver"; "Se ven muy hermosos"; "Me encantan los dos, son mucha luz"; "Sean felices hasta cuando tenga que durar y si es para siempre, mejor"; comentaron otros internautas.

Luis Jiménez confirmó su relación con Gala hace solo unos días y dijo que, aunque se conocían desde hace tiempo, recién ahora coincidieron. "No estamos dañando a nadie, solo hay buenas intenciones”, expresó el exdeportista en sus historias de Instagram.

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