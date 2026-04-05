El tierno mensaje de Gala Caldirola a Luis Jiménez en medio de su viaje a Catar

05 abr. 2026 - 20:11 hrs.

Gala Caldirola volvió a dar que hablar en redes sociales tras dedicarle un tierno mensaje a Luis Jiménez, en medio del viaje que el exfutbolista realiza en Doha, Catar.

Cabe recordar que, luego de varios rumores, la influencer y el exjugador confirmaron públicamente su relación el pasado 12 de marzo, sorprendiendo a sus seguidores.

El mensaje de Gala Caldirola a Luis Jiménez

Semanas después de oficializar su romance, Luis Jiménez se trasladó hasta Medio Oriente para asumir un nuevo desafío profesional como ayudante técnico de José Luis Sierra en el club Al Wakrah.

Desde allá, el exfutbolista ha compartido diversas postales de su estadía en Catar, mostrando paisajes y momentos de su nueva experiencia laboral.

Fue precisamente en una de estas publicaciones donde Gala Caldirola dejó en evidencia el cariño que siente por él, comentando: "Bonito de cara y bonito de adentro".

El mensaje rápidamente llamó la atención de los seguidores de Jiménez, acumulando cientos de "me gusta" y reacciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Jimenez (@luisjimenezok)

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