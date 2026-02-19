"No pudimos despedirnos": La emotiva dedicatoria de Maca Tondreau a su perrita fallecida tras violento asalto

19 feb. 2026 - 08:30 hrs.

La semana tuvo un comienzo horrible para Macarena Tondreau, quien fue víctima de una violenta encerrona el domingo por la noche, instancia en la que falleció una de sus mascotas.

Según consignó Mucho Gusto, cuando llegaron a la salida 1 de la Avenida Vespucio Norte, en dirección al oriente, fue abordada por una banda de delincuentes que la hicieron bajar a ella, su hija menor y dos mascotas del vehículo.



Fue durante todo este alboroto que una de las mascotas salió corriendo desesperada y terminó siendo atropellada, falleciendo en el acto.

La sentida despedida de Maca Tondreau a su mascota

A días del suceso, Maca Tondreau realizó una publicación en Instagram donde se pueden ver algunas postales y videos que se tomó con "Toti", la perrita que las acompañó durante ocho años de su vida.

"Pequeñita Toti de mi corazón. Gracias por regalarnos estos 8 años de tanto amor. Ha sido una partida muy dura. No pudimos despedirnos, pero quedamos con la tranquilidad de que fuiste muy amada y regaloneada", dijo en un comienzo la panelista de televisión.

En esa línea, Maca expresó que extrañará demasiado el "sonido de tus patitas al llegar a nuestras camas, tus sonrisas, tus locuras, ese juguete que constantemente nos traía para llamar la atención... tu hocico lleno de tierra cuando escondías tus premios... tantos recuerdos que quedarán en nuestros corazones... te prometo que cuidaré a la Marti y me encargaré de que sea inmensamente feliz... Te amaba por sobre todas las cosas. Era tu mamá malcriadora".

"La Ce aún no logra superar ese momento, pero sé que con el tiempo también llenará su corazón con tus lindos recuerdos. Te amamos Totita... en donde estés alegra a cada uno que te rodee, corre, ríe, salta... Nosotros estaremos aquí siempre pensándote. Vuela alto", cerró Maca.



