El mensaje de Paola Troncoso a la niña que protagonizó adorable interpretación de Chofi: "¡Pero qué linda!"

03 nov. 2026 - 15:30 hrs.

Uno de los personajes más queridos de Detrás del Muro es Chofi, encarnada por Paola Troncoso, quien inspiró el disfraz y la actuación de una niña que se hizo viral en Halloween.

La pequeña imitó la actuación de la comediante en un reciente episodio del programa, donde generó risas tras olvidar parte del guion.

La interpretación se difundió con intensidad en redes sociales al punto que la propia humorista reaccionó con admiración hacia la pequeña Trinidad, a quien le dicen con cariño Kity.

Reacción de Paola Troncoso a video viral de la pequeña Chofi

La cuenta Instagram del portal Página 7 compartió el video viral de Kity interpretando a Chofi. Entre los comentarios de la publicación destaca el de Paola Troncoso, quien se llenó de ternura con la imitación de su personaje.

"¡Pero qué linda! No sé cómo te llamas o el nombre de tu mamá, pero si alguien la conoce, díganle que me encantó su disfraz, y su actuación", escribió inicialmente.

"Tiene mucha gracia y además es tan linda. A la mamita descartar también por la preocupación de hacerle su disfraz; todo está perfecto, el delantal, el pañuelo, la peluca, el paño de limpieza... ¡todo! ¡Me encantó!", expresó.

"Hola, Pao, por acá la mama de Trinidad (Kity). Estamos muy felices que te haya gustado la imitación", escribió en reacción la usuaria Cuky Orrego Ibaceta.

"Ella es fan tuya claramente. Te dejaré un mensajito por interno y adelanto que no es el único video que grabamos. Cariños", agregó.

Captura Instagram @pagina7chile

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