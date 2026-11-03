Lollapalooza revela su cartel por día: Mira cuándo se presentará cada artista

03 nov. 2026 - 14:40 hrs.

Lollapalooza Chile 2027 ya tiene su programación por día. Tras el anuncio del cartel, el festival confirma que Charli xcx encabezará la jornada del viernes 12 de marzo, The Killers la del sábado 13 y Travis Scott la del domingo 14, en tres días que reunirá a figuras del pop, el rock, el hip-hop y la electrónica junto a referentes de la música chilena.

El viernes 12 de marzo reúne la vanguardia pop de Charli xcx, los éxitos globales de David Guetta y a Sombr, el cantautor y productor revelación que se presentará por primera vez en Chile. La jornada suma a Dominic Fike, Cage The Elephant, Lola Young, Leon Bridges y TOMORA, el supergrupo electrónico formado por Tom Rowlands, miembro fundador de The Chemical Brothers, y la artista noruega Aurora. La música chilena estará presente con el reencuentro de Gondwana & Quique Neira, la fuerza hip-hop de Ana Tijoux, el legendario grupo Congreso, Leo Rey y los Hermanos Ilabaca.

El sábado 13 de marzo estará marcado por los himnos de estadio de The Killers, la atmósfera alternativa de The Neighbourhood, que regresa con (((((ultraSOUND))))), el post punk de Fontaines D.C. y la vigencia de The Prodigy. Completan la jornada Malcolm Todd; Raye, referente multipremiada del R&B y el neo-soul; Adéla, que ha hecho historia en las listas de Billboard; además de Marlon Hoffstadt y Boys Noize. Desde la escena local se suman Alex Anwandter, Javiera Mena, Santaferia, Los Tetas y Catalina y Las Bordonas de Oro.

El cierre, el domingo 14 de marzo, estará a cargo de Travis Scott, figura clave del hip-hop global, junto al rock de Queens of the Stone Age y la identidad sonora de Rawayana, que fusiona el Caribe con el panorama global. La jornada incluye a Geese, el hyperpop de Slayyyter, Four Tet, Angine de Poitrine, Cuarteto de Nos y Pedro Capó, junto a la participación chilena de Francisca Valenzuela y Dj Raff.

CARTEL POR DÍA LOLLACL 2027

VIERNES 12 DE MARZO

CHARLI XCX · DAVID GUETTA · SOMBR

DOMINIC FIKE · CAGE THE ELEPHANT · LOLA YOUNG · TOMORA · LEON BRIDGES

GONDWANA & QUIQUE NEIRA · ANA TIJOUX · SNOW STRIPPERS · YORGHAKI · NINAJIRACHI

AMAIA · SFDK · LEO REY · BOY HARSHER · CONGRESO · DINAMARCA · VIOLET GROHL

HERMANOS ILABACA · WE ARE THE GRAND · L0RNA · OLIVIA GARCÍA · WHITE MJ

NANDO GARCÍA · ROOTZ HIFI · JAVIERA ELECTRA · LA RAMONA · VIBRATIONAL ECHOES

SÁBADO 13 DE MARZO

THE KILLERS · THE NEIGHBOURHOOD

FONTAINES D.C. · THE PRODIGY

MALCOLM TODD · RAYE · ADÉLA · MARLON HOFFSTADT · ALEX ANWANDTER · SANTAFERIA

JAVIERA MENA · LUCKY BROWN · K4OS · BOYS NOIZE · ELA TAUBERT · LOS TETAS

SANTOS BRAVOS · SARAMALACARA · NATALIA LACUNZA · MIND ENTERPRISES

CATALINA Y LAS BORDONAS DE ORO · KUINA · PASCUAL ARROYO · TEODIOTEODIO

IZA TKM · RYAN · ROOTZ HIFI

DOMINGO 14 DE MARZO

TRAVIS SCOTT · QUEENS OF THE STONE AGE · RAWAYANA

GEESE · SLAYYYTER · FOUR TET · FRANCISCA VALENZUELA · ANGINE DE POITRINE

CUARTETO DE NOS · JULIA WOLF · SAMMY VIRJI · CARLITA · PEDRO CAPÓ · PRINCESA ALBA

MIDNIGHT GENERATION · ALAIN JOHANNES TRÍO · ANGELA TORRES · TIGA · DIE SPITZ

DJ RAFF · THE ALIVE! · ESTOY BIEN · ESTÉREO FAM · JAVICRESPO · ROCE DE MENTE

VALENTINO MERLO · ROOTZ HIFI · ALICIA Y LAS HORMIGAS · YELLOW FEVER

Lollapalooza 2027

¿Cuál es la historia de Lollapalooza?

Fundado y creado por Perry Farrell en 1991 como un festival itinerante, Lollapalooza sigue siendo un referente en la cultura festivalera más de 30 años después. Lollapalooza fue el primer festival en reunir artistas de una amplia gama de géneros musicales en un solo cartel, el primero en viajar, el primero en expandirse a varios días, el primero en contar con un segundo escenario, el primero en combinar arte y activismo, el primero en compensar sus emisiones de carbono, el primero en llevar a artistas de música electrónica al escenario principal, el primero en crear un cartel para toda la familia, el primero en establecerse en el centro de una ciudad y el primero en expandirse internacionalmente. Lollapalooza se ha convertido en un festival anual de talla mundial en Chicago (2005), así como en países con una rica cultura como Chile, Argentina, Brasil, Alemania, Francia e India. Lollapalooza es uno de los principales destinos musicales para los amantes de la música en Estados Unidos y en el extranjero.

Venta de Entradas

Desde el martes 3 de noviembre a las 12:00 horas comenzará la venta de los pases diarios de Lollapalooza Chile 2027 a través de Ticketmaster.cl. Los Pases 3 Días General continúan disponibles en Preventa 3, al igual que los Pases Lolla Lounge y Platinum 3 Días y los servicios de estacionamiento y lockers.

Cenco Malls presentador de Lollapalooza Chile: Dispondrá de 15.000 descuentos del 20% distribuidos entre todos los tipos de pases desde Preventa 1. Para acceder, los usuarios deben descargar su código en la App Cenco Malls. (Máximo 4 entradas por código).

Banco de Chile presentador de Lollapalooza Chile: Dispondrá de 15.000 descuentos del 20% para clientes que paguen con tarjetas del Chile. El beneficio permite pagar en 3, 9 o 12 cuotas sin interés, y utilizar hasta un 25% de Dólares-Premio. (Máximo 4 entradas por cliente).

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