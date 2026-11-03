Andrea Sanhueza será la nueva invitada de Estar Bien junto a Afife Docmac

03 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Una nueva conversación en torno al bienestar y el desarrollo personal llegará este viernes a Estar Bien, el programa conducido por Afife Docmac, que contará con la participación de Andrea Sanhueza como invitada especial.

En este encuentro, Andrea compartirá su mirada sobre el bienestar, los aprendizajes que nos deja la vida y la importancia de conectar con nosotros mismos para avanzar hacia una vida más plena.

Desde su experiencia como psicopedagoga, emprendedora y comunicadora, abordará distintas reflexiones sobre el crecimiento personal, la transformación y las herramientas que pueden ayudarnos a vivir mejor.

La conversación promete ser un espacio cercano y enriquecedor, con experiencias e ideas que invitan a detenerse, reflexionar y dar importancia al bienestar en nuestra vida cotidiana.

La invitación es a acompañar a Afife Docmac y Andrea Sanhueza este viernes a las 13:00 horas, en una nueva edición de Estar Bien, por las pantallas de Mega 2.

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

Todo sobre Mega 2