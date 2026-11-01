¡La última jornada! Estos son los artistas que estarán en la cuarta noche de Expo Quillota 2026

01 nov. 2026 - 13:21 hrs.

¡Llegamos al final! Se viene la cuarta noche de Expo Quillota 2026 y tendremos la presencia de renombrados artistas.

Recordemos que figuras como Leo Rey, Bayron Fire, MicrobioCaluga, Franco Simone, Rodrigo Tapari, entre muchos otros, ya se subieron al escenario e hicieron bailar a todo el público del Estadio Lucino Fariña de Quillota.

¿Quiénes se presentan en la cuarta noche de Expo Quillota 2026?

La encargada de abrir los fuegos en Expo Quillota 2026 será nada más ni nada menos que Alanys Lagos, quien con todas sus rancheras hará moverse a todos los presentes.

Luego, los niños que estén en el lugar disfrutarán con El Mundo de Christell, con canciones como "La cumbia del pato" y "Mi perrita Lulú".

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Posteriormente, vendrá el número de humor y Melón y Melame. Ellos no estarán solos, pues también contarán con la compañía de Paty Cofré en su show.

Finalmente, los encargados de darle un cierre espectacular a este evento serán Los Charros de Lumaco, quienes interpretarán éxitos como "Las Flores de Tu Florero", "Cómo Dejar de Amarte", Simpática y Muy Bonita", entre otras.

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