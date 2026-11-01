¡Elegancia y glamour! Karen Doggenweiler sorprendió con espectacular vestido en la Expo Quillota 2026

01 nov. 2026 - 10:44 hrs.

Uno de los temas más comentados de la tercera noche de la Expo Quillota 2026 fue el elegante look que lució Karen Doggenweiler.

Recordemos que en la jornada se presentaron Leo Rey, Microbio Caluga y Bayron Fire, quienes hicieron bailar y reír al público quillotano.

La animadora de Mucho Gusto no estuvo sola sobre el escenario, ya que compartió roles con Julio César Rodríguez.

El espectacular look de Karen Doggenweiler

Con respecto a su look, Karen Doggenweiler sorprendió con un vestido strapless largo, de la colección Elie Saab x H&M, la cual busca combinar la alta costura y las propuestas más accesibles.

El traje de color negro tenía rayas verticales confeccionadas en canutillos dorados, los que aportan un brillo único. También, contó con una abertura en una de las piernas.

Instagram

Con respecto a las joyas, la periodista optó por el color dorado. Sobre su peinado, eligió movimiento en su cabello con algunas ondas y el maquillaje estuvo en los mismos tonos.

Todo sobre Expo Quillota 2026