"Gracias por la invitación": El momento de Cristián de la Fuente y su polola con Ricky Martin en su concierto

31 oct. 2026 - 21:00 hrs.

Ricky Martin dio por concluida su gira por México con una última presentación en el Estadio Hermanos Serdán de Puebla, un show al que Cristián de la Fuente pudo asistir en compañía de su polola, Gabriela Bravo.

"Tantas veces te he visto en concierto y siempre digo 'este último no lo va a poder superar' y lo haces", escribió el actor nacional en su cuenta de Instagram, donde compartió algunos registros de su especial jornada junto al cantante boricua.

¿Cómo fue el encuentro de Cristián de la Fuente con Ricky Martin?

En una de las fotos, Cristián posó junto a su pareja y Ricky Martin en el camerino previo al espectáculo. Posteriormente, subió otras imágenes que tomó desde el backstage y entre el público mexicano.

Instagram: @iamdelafuente

"Gracias por la invitación, por el tiempo, por poder compartir contigo y con tu equipo. De verdad, la energía que se vive en el escenario, backstage y en todos lados es ÚNICA", expresó con gratitud el actor en su publicación.

Finalmente, de la Fuente dedicó unas palabras de afecto al intérprete de "Livin' la Vida Loca": "Había pasado mucho tiempo sin vernos y me encanta verte tan bien... Descansa y a seguir rompiéndola en la gira".

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